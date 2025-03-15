Администрация Лобни провела встречу с жителями дома № 5 по улице Ленина
Дому исполнилось 60 лет. Капитальный ремонт здания планируют провести в июне 2025 года, а если позволит погода, специалисты приступят к работам уже в апреле.
Глава Лобни Анна Кротова и ее заместители часто приезжают осмотреть дом и пообщаться с жильцами. Многие проблемы уже решили, но некоторые вопросы сих пор остаются открытыми.
«Я живу в этом доме достаточно давно. Переживаю за его судьбу. Беспокоит отсутствие тротуара, беспокоит, что козырек над моим подъездом проваливается, беспокоит движение машин, отсутствие знаков», — поделилась одна из жительниц Екатерина Корзенкова.
Начало капитального ремонта дома запланировали на июнь, а при хороших погодных условиях строители выйдут на площадку уже в апреле.
«В доме обновят все инженерные системы: холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление. Затем проведут работы по восстановлению фасада и ремонту плоской крыши», — рассказал генеральный директор подрядной организации Александр Биряльцев.
Жильцы дома уже обсуждают, как украсят двор. На клумбах у подъездов высадили тюльпаны, которые из путешествий привезла председатель совета дома Тамара Цыпуштанова.
«Я была на Байкале, в Слюдянке, Иркутске, Пензенской области, Красноярске. В этом году жду красивых клумб», — поделилась она.
Работы по капитальному ремонту возьмет на контроль администрация Лобни.