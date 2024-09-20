Администрация Лобни провела встречу с сотрудниками металлургического завода

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела выездную встречу с работниками предприятия «Металл Профиль», где вместе с коллегами и сотрудниками городских организаций обсудила актуальные вопросы развития округа. Анна Владимировна рассказала сотрудникам предприятия о достигнутых результатах и предстоящих задачах.

После официальной части мероприятия каждый желающий смог напрямую обратиться к главе и ее заместителям. Большинство вопросов касались сферы ЖКХ, благоустройства и здравоохранения. Многие из них были оперативно решены на месте, а остальные взяты в работу для дальнейшего рассмотрения.

Также на выездной администрации главный врач Лобненской больницы Виктория Тен проинформировала сотрудников о текущей эпидемиологической обстановке и задачах медицинских работников. Она рассказала о строительстве новой поликлиники в городе и вместе со своей командой провела диспансеризацию и вакцинацию коллектива предприятия от гриппа.

Новый формат проведения выездной администрации подтвердил свою удобство и эффективность. Сотрудники предприятия, находясь на рабочем месте, могли обратиться к главе и ее заместителям с вопросами, касающимися их домов или дворов, а также обсудить планы по развитию муниципалитета.

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