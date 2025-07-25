Администрация Лобни провела встречу с предпринимателями

В администрации Лобни пошла встреча с предпринимателями, на которой обсудили перспективы развития торговой инфраструктуры города. Глава округа Анна Кротова вручила ко Дню торговли почетные грамоты самым активным представителям бизнес-сообщества.

На встрече отдельное внимание уделили проектам по благоустройству: парк «Защитников Москвы», сквер на улице Борисова, общественное пространство в микрорайоне Депо, лодочная станция на пруду «Москвич». Они открывают новые возможности для предпринимателей.

«Малый и средний бизнес — это двигатель развития муниципалитета. Вместе мы работаем над тем, чтобы сделать Лобню лучше и комфортнее для всех жителей», — подчеркнула Анна Кротова.

Отметим, что всего в Лобне работают 734 предприятия торговли, общественного питания и сферы услуг. Сейчас проводят работы по их благоустройству. Фасады зданий уже обновили 215 объектов.