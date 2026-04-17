Администрация Лобни провела встречу с коллективом управляющей компании
Тематические выездные приемы в Лобне проводят регулярно — специалисты администрации встречались с предпринимателями, медиками, учеными, педагогами и работниками аэропорта Шереметьево. Очередная встреча состоялась с сотрудниками акционерного общества «Домовладение» — крупнейшей управляющей компании Лобни.
В УК «Домовладение» работают более 300 человек, от профессионализма которых зависят комфорт и порядок в жилых домах. Именно к ним обращаются жители, когда что-то случается в их квартирах, подъездах или дворах. На выездном приеме все оказалось иначе. Вопросы предстояло задавать самим сотрудникам компании, а специалисты администрации подробно им отвечали и помогали найти оптимальное решение.
«Мы оказались сегодня жителями, и мы как жители можем задать те же вопросы, которые волнуют нас. Удобная такая платформа, когда можно задать вопрос, получить ответ, и это очень здорово», — поделилась впечатлениями заместитель генерального директора АО «Домовладение» Оксана Бучек.
На вопросы сотрудников «Домовладения» о благоустройстве, здравоохранении и состоянии дорог отвечали глава Лобни Анна Кротова, ее заместители и депутаты, как городского совета, так и Московской областной думы.
«Профильный коллектив имеет свои вопросы, свои интересы. И то, что с определенного этапа выездные администрации переориентировались и на этот вид работы, это очень важно, это очень хорошо», — отметил депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков.
Сотрудники компании не могли не поделиться своими планами. В их ведении почти 300 домов. Хозяйство хлопотное, но в «Домовладении» трудностей не боятся. Тем более, что по программе капремонта в ближайшие годы планируется обновить рекордное количество многоэтажек, а администрация всегда готова поддержать представителей очень важной профессии, требующей огромной ответственности, самоотдачи и профессионализма.