Администрация Лобни провела встречу с коллективом управляющей компании

В УК «Домовладение» работают более 300 человек, от профессионализма которых зависят комфорт и порядок в жилых домах. Именно к ним обращаются жители, когда что-то случается в их квартирах, подъездах или дворах. На выездном приеме все оказалось иначе. Вопросы предстояло задавать самим сотрудникам компании, а специалисты администрации подробно им отвечали и помогали найти оптимальное решение.

«Мы оказались сегодня жителями, и мы как жители можем задать те же вопросы, которые волнуют нас. Удобная такая платформа, когда можно задать вопрос, получить ответ, и это очень здорово», — поделилась впечатлениями заместитель генерального директора АО «Домовладение» Оксана Бучек.

На вопросы сотрудников «Домовладения» о благоустройстве, здравоохранении и состоянии дорог отвечали глава Лобни Анна Кротова, ее заместители и депутаты, как городского совета, так и Московской областной думы.