Администрация Лобни провела прием жителей по вопросам содержания территорий

Фото: Телеканал «360»

В Лобне состоялся прием жителей по вопросам содержания территорий. В нем приняли участие глава Лобни Анна Кротова, депутат Госдумы Алла Полякова и заместитель председателя Правительства, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Темы обсуждения касались ремонта детских площадок, установки дополнительных мусорных контейнеров и оплаты за вывоз ТКО.

Жители выразили свои предложения по улучшению состояния территорий. Некоторые вопросы были решены оперативно, что подчеркивает эффективность работы общественных приемных. Участники отметили важность общения и понимания между властью и гражданами для успешного решения проблем.

Такие мероприятия не только помогают находить оперативные решения, но и способствуют улучшению коммуникации между властью и населением, что является ключевым фактором для создания благоприятной среды для жизни и развития общества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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