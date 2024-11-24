Администрация Лобни провела прием жителей микрорайонов Катюшки и Депо

В Лобне состоялся очередной выездной прием администрации города. На этот раз местом встречи стала школа № 8, расположенная в центральном микрорайоне.

Несмотря на территориальную привязку, формат мероприятия позволил принять участие всем желающим. Среди посетителей были жители микрорайонов Катюшки, Красная Поляна и Депо.

Основные вопросы, с которыми горожане обратились к представителям администрации, касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инфраструктуры. В составе выездной администрации присутствовали заместители главы города, руководители профильных структур и депутаты Совета депутатов.

В общей сложности в мероприятии приняли участие более 40 горожан. Глава города Анна Кротова лично присутствовала на встрече и активно участвовала в обсуждении вопросов. По ее словам, такие приемы помогают быстрее реагировать на обращения жителей и оперативно находить решения.

Выездные приемы проводятся в вечернее время или в выходные дни, чтобы жители могли прийти на консультацию после работы или в свободное время. Такой подход позволяет администрации быть ближе к людям и оперативно реагировать на их запросы.