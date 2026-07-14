Администрация Лобни провела 9 встреч с жителями с начала 2026 года
Важной частью работы властей городского округа является прямой диалог с жителями, одним из самых эффективных форматов которого стали «выездные администрации». В Лобне с начала текущего года провели девять таких мероприятий.
Глава Лобни Анна Кротова с коллегами посетили пять микрорайонов: Депо, Южный, Красная Поляна, Луговая и Катюшки, а также провели встречи на четырех крупных городских предприятиях.
Каждое обращение ставится на контроль, с заявителями поддерживается обратная связь до полного решения проблемы. «Более 90% обращений, поступивших от жителей Лобни, уже решены», — отметила Анна Кротова.
Администрация городского округа, помимо плановой работы, оперативно реагирует на нештатные ситуации, требующие немедленного вмешательства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности «выездных администраций» в Подмосковье.