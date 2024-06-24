Администрация Лобни присоединилась к субботнику в лесопарке

Глава Лобни, сотрудники администрации, депутаты и представители Краснополянского лесничества провели уборку Лобненского лесопарка. Все прошло в рамках проекта «Чистый лес».

Экологическое мероприятие прошло в воскресенье. В уборке поучаствовала и глава городского округа.

«Порадовали три вещи: количество лобненцев, которые активно занимаются спортом на обновленной территории, малое количество мусора и готовность единомышленников воскресным утром прийти на уборку. Признаюсь, идею предложили коллеги из Московской областной Думы в рамках проекта „Чистый лес“. Предварительно мероприятие активно обсуждали на заседании муниципальной фракции партии „Единая Россия“ и получили поддержку», — прокомментировала глава Лобни Анна Кротова.

Отметим, что порядок в парках округа контролируют регулярно. Этим занимаются профильные специалисты администрации. В их обязанности в том числе входит выявлять и ликвидировать сухостой и последствия непогоды. Во время субботника в лесопарке отметили деревья, которые уберут в ближайшее время.

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