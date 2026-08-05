Администрация Лобни поздравила с юбилеем труженицу тыла

3 августа первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев поздравил с 95-летием труженицу тыла Раису Сергеевну Комарову, вручив ей поздравительную открытку от Президента Российской Федерации Владимира Путина и букет цветов от главы города Анны Кротовой. В администрации муниципалитета на регулярной основе проводятся мероприятия по поздравлению ветеранов с юбилейными и памятными датами.

В ходе церемонии Владимир Зиновьев отметил, что видеть радость и волнение в глазах человека, являющегося живой историей страны, — настоящее счастье, и подчеркнул, что память о целой эпохе, хранящаяся в сознании ветерана, должна бережно сохраняться. Он выразил благодарность за подвиг, жизненный пример и несгибаемую силу духа.

Раиса Сергеевна Комарова является труженицей тыла, ее труд в годы Великой Отечественной войны внес вклад в приближение Победы. Поздравление ветеранов с юбилеями и памятными датами в Лобне осуществляется системно. В преддверии Дня Победы продуктовые наборы получили 107 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и бывших узников фашистских концлагерей.

Администрация городского округа продолжает реализацию комплекса мер социальной поддержки старшего поколения, уделяя особое внимание ветеранам и людям, внесшим вклад в защиту Отечества.