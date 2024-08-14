Администрация Лобни поможет малообеспеченным семьям собрать детей в школу

В регионе началась акция, направленная на поддержку первоклассников из семей с низким доходом. Команда губернатора Московской области Андрея Воробьева предоставит рюкзаки и школьные принадлежности детям, чьи совокупные доходы не превышают прожиточный минимум на одного человека, который в этом году составляет 18 296 рублей.

Для получения подарка родителям необходимо до 1 октября подать заявление на портале госуслуг Московской области. После подачи заявки они получат смс-уведомление от команды губернатора, а представители администрации доставят рюкзак в удобное для семьи время.

Напомним, что в прошлом году в Лобне рюкзаки от главы региона получили 43 первоклассника. В этом году подарки уже вручены четырем детям.

Остальные первоклассники получат свои подарки после одобрения заявок. Акция продолжает действовать, и организаторы надеются на активное участие семей.

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