Администрация Лобни победила на областном конкурсе «Бюджет для граждан»

Победителей регионального конкурса проектов на тему бюджета наградили в Подмосковье. Представители администрации Лобни стали лучшими в одной из номинаций.

Поучаствовать в конкурсе «Бюджет для граждан» могли люди разных возрастов и профессий и юридические лица. Задачей было в доступной форме рассказать о государственных и муниципальных финансах, а также оригинально и наглядно изложить данные о бюджете.

Специалистов финансового управления администрации Лобни отметили в одной из номинаций. Они представили на суд жюри работу о современных формах предоставления проекта бюджетирования для граждан. Ее подготовили на основании проекта решения Совета депутатов округа.

Следующим шагом станет участие во втором этапе конкурса. Он пройдет в Финансовом университете при Правительстве РФ.

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