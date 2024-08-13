Администрация Лобни напомнила многодетным семьям о выплате вместо земельного участка

Многодетные семьи из городского округа Лобня смогут получить денежную выплату взамен на бесплатный земельный участок. С 1 августа размер компенсации увеличен до 400 тысяч рублей.

Процесс получения компенсации стал проще: теперь для этого не требуется стоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий — достаточно быть в очереди на получение земельного участка.

В регионе на эту выплату могут рассчитывать 24 тысячи семей, воспитывающих трех и более детей. В Лобне в очереди на получение земельного участка стоит 517 многодетных семей.

Подать заявку на выплату можно через многофункциональные центры. В Лобне насчитывается более полутора тысяч многодетных семей, которые могут воспользоваться 17 региональными и семью федеральными мерами поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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