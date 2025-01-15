Администрация Ленинского округа провела выездную встречу с жителями в Боброве

Глава округа Станислав Каторов, его заместители, муниципальные депутаты, нотариус, руководители профильных управлений администрации, представители МЧС и полиции приняли участие в выездном приеме в Боброве. Встреча с жителями прошла в образовательном центре «Лидер».

Более 60 человек пришли, чтобы получить ответы на вопросы.

В администрации отметили, что жители больше всего жаловались на неправильно припаркованный транспорт и строительство опорного пункта полиции.

«Работа с нарушителями правил парковки в нашем муниципалитете находится на постоянном контроле. На регулярной основе проводим эвакуацию транспортных средств, в том числе грузового транспорта. В 2024 году в Восточном Бутове эвакуировали более трех тысяч автомобилей за нарушение правил. В этом году будем стремиться к еще более интенсивной работе в данном направлении», — подчеркнул глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Также обсудили зачисление в детские сады и школы, благоустройство придомовых территорий, установку шлагбаумов во дворах.

«Я обращалась с просьбой касательно ремонта детских площадок, многие из них уже модернизировали. Вопросы действительно решаются, и мы это наблюдаем. Такой формат встреч приносит нам большую пользу», — поделилась одна из присутствующих жительниц поселка Боброво Ленинского округа.

Все озвученные вопросы приняты в работу профильными отделами администрации Ленинского округа.