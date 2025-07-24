Администрация Ленинского округа провела встречу со старостами домов

В Лопатинской школе Ленинского городского округа состоялась первая в этом году встреча для председателей многоквартирных домов и старост в формате выездной администрации. Собравшиеся обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, а также благоустройства зданий, прилегающих территорий и другие.

Встречу провел заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин. Мероприятие объединило специалистов администрации, министерства по содержанию территорий и Госжилинспекции Московской области, а также депутатов, представителей Общественной палаты, сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций и полиции.

По словам Эдуарда Арадушкина, жители Ленинского округа любят посещать подобные встречи.

«Сегодня состоялась продуктивная беседа с председателями многоквартирных домов и старостами, во время которой затронули наиболее важные аспекты жизни муниципалитета», — пояснил Эдуард Арадушкин.

Главными вопросами мероприятия стали безопасность территорий, благоустройство жилых зданий и прилегающих территорий, а также состояние дорожной сети. Помимо этого, участники подняли и традиционные темы: жилищно-коммунальное хозяйство, экология, образование, транспорт и другие. Все обращения от старост и председателей домов приняли в работу.

Отметим, что подобные встречи проводят в разных частях Ленинского округа регулярно. На официальном канале руководителя муниципалитета можно познакомиться с информацией о предстоящих мероприятиях.