Администрация Ленинского округа провела встречу с жителями

В администрации Ленинского округа прошло совещание с жителями по вопросу перевода одноэтажных многоквартирных домов в статус блокированной застройки. Встречу провели представители Минстроя Московской области и администрации муниципалитета.

Первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин пояснил, что по документам многие одноэтажные здания значатся как многоквартирные дома, из-за чего земля под ними не оформлена. «Наша основная задача — помочь вам привести фактическое состояние ваших домов, участков и построек в соответствие с юридическим статусом», — сказал он.

Специалисты детально разъяснили процедуру перевода, обсудили преимущества и возможные сложности. Главный плюс для жителей — возможность приватизировать земельные участки и узаконить хозяйственные постройки. Участники встречи смогли задать вопросы и получить ответы, ряд вопросов взяли на контроль для дальнейшей проработки.

Житель Видного Алексей Сарычев поделился впечатлениями: «Никаких проблем не вижу. Все, что внутри дома, обслуживается хозяином, а земля остается муниципальной — это нормально. Если появится возможность приватизировать дом, конечно, будет интересно».

Всего в Ленинском округе таких домов 38. Большинство из них — 32 — находятся в обслуживании управляющих компаний, еще 6 — в непосредственном управлении собственников. Объекты расположены в Видном, Мисайлово, Измайлово, Суханово, Петровском, Калиновке, Петрушино.