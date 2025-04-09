Администрация Ленинского округа провела встречу с жителями в Развилковской школе

Встреча с жителями в формате выездной администрации прошла на территории Развилковской школы. Основными темами мероприятия стали модернизация контейнерных площадок, содержание дорог, водоснабжение в Ленинском округе.

На вопросы жителей ответили первый заместитель главы городского округа Владимир Иванов, другие заместители, руководители профильных управлений администрации муниципалитета, депутаты, сотрудники полиции и Министерства чрезвычайных ситуаций.

По словам заместителя главы Ленинского городского округа Виктории Морозовой, на таких встречах люди могут задать все волнующие вопросы профильным специалистам лично и получить ответы.

«Формат также включает выезды на территорию, при необходимости, для более детального рассмотрения проблемы вместе с заявителями», — добавила она.

Участники мероприятия обсудили вопросы модернизации и содержания контейнерных зон, состояния дорог, организации водоснабжения и канализации в ближайших к Развилке деревнях. Присутствующая на встрече жительница поселка обратилась к специалистам по поводу проверки законности торговых точек у здания почты.

«Здесь в марте мы уже снесли два объекта, не отвечающих требованиям законодательства. Проверим и те объекты, на которые нам сегодня указали», — отметила заместитель главы администрации Ленинского округа Александра Митряйкина.

Помимо этого, на мероприятии подняли темы образования, экологии, благоустройства и содержания территорий. Все обращения специалисты взяли в работу.

Напомним, что такие встречи в формате выездной администрации проходят регулярно в разных районах округа. Информацию о предстоящих мероприятиях можно узнать на официальном канале главы муниципалитета.