Администрация Ленинского округа провела встречу с жителями в поселке Битца

Встреча в формате выездной администрации прошла в Бутковской школе № 1 поселка Битца Ленинского городского округа. Участие в ней приняли более 50 жителей.

На мероприятие приехали глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, его заместители, руководители профильных управлений администрации, депутаты, представители Общественной палаты, МЧС и полиции, а также нотариус.

«Обсудили широкий спектр вопросов, от транспорта до экологии, и наметили пути их решения. Регулярные встречи позволяют нам быть в курсе потребностей жителей нашего округа и повышать качество их жизни», — сказал Станислав Каторов.

Большинство обращений касались доступности транспорта и медоблуживания, организации дорожного движения и экологии. К примеру, жительница поселка Измайлово попросила решить проблему неудобства пешеходной дорожки с поврежденной лестницей. Временно здесь установят пандус.

Все оставшиеся вопросы взяли в работу профильные специалисты администрации округа. Такие встречи проходят в муниципалитете регулярно.