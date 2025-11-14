Администрация Ленинского округа провела встречу с жителями в Лопатинской школе

Третья встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в Лопатинской школе Ленинского городского округа. Участники обсудили вопросы транспортного обслуживания и дорожной инфраструктуры.

Мероприятие провел заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов. На встречу также приехали руководители профильных управлений администрации муниципалитета, представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сотрудники АО «Мострансавто», Управления регионального автотранспортного контроля Министерства, ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция» и депутаты Ленинского округа.

На мероприятии собрались порядка 90 местных жителей. Участники встречи обсудили ключевые вопросы транспортного обслуживания территории: качество работы общественного транспорта и оптимизацию расписания маршрутов № 379 и № 1224, размещение дополнительных дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей, также обустройство тротуаров.

Помимо этого, присутствующие затронули темы жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения территориальной безопасности. Жителей также интересовала проблема эвакуации брошенного транспорта на территории жилого комплекса «Государев дом».

Андрей Пальтов рассказал, что сейчас проводят работы по передаче Сухановской улицы в муниципальную собственность.

«До конца 2025 года приступим к установке дорожных знаков. Также совместно с Министерством транспорта Московской области запустим систему „Паркон“ для контроля соблюдения правил парковки и стоянки с применением административных мер к нарушителям и организацией эвакуации транспортных средств», — добавил замглавы Ленинского городского округа.

По словам Андрея Пальтова, такие встречи помогают администрации муниципалитета оперативно реагировать на потребности жителей и вместе находить решения проблем.

«Все поступившие обращения профильные управления администрации взяли на контроль», — добавил Андрей Пальтов.