Администрация Ленинского округа провела встречу с жителями в ДК «Буревестник»

Очередную встречу в формате выездной администрации посетили свыше 40 жителей Ленинского округа. Собравшиеся обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, безопасности, экологии, образования и другие.

Отдельное внимание уделили таким темам, как: транспортная доступность, ремонт дорог, благоустройство жилого комплекса «Ново-Молоково» и содержание контейнерных площадок.

Жительница села Остров обратилась к главе Ленинского городского округа Станиславу Каторову с просьбой установить остановочный павильон на подъезде к населенному пункту. Руководитель муниципалитета взял решение этого вопроса на личный контроль.

Помимо Станислава Каторова на вопросы жителей отвечали также его заместители, руководители профильных управлений администрации округа, депутаты, представители Общественной палаты, нотариус, сотрудники МЧС и полиции.

«Формат „выездной администрации“ — это ключевой инструмент для прямого диалога с жителями. Он позволяет нам оперативно реагировать на самые актуальные вопросы и держать их решение на контроле», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Все поступившие вопросы передали профильными отделами администрации Ленинского округа. Отметим, что такие встречи проводят регулярно в разных районах муниципалитета.