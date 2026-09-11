Администрация Ленинского округа провела встречу с жителями деревни Горки

8 сентября на территории Видновской школы № 11 в деревне Горки состоялась традиционная выездная администрация с жителями Ленинского городского округа. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы округа Владимир Иванов, руководители профильных управлений, депутаты Совета депутатов, сотрудники МЧС и полиции, а также порядка 40 местных жителей.

В ходе личного общения обсудили вопросы уличного освещения, ремонта шумозащитных экранов вдоль деревни Калиновка, благоустройства территории, несанкционированной торговли и содержания торговых объектов, а также вопросы территориальной безопасности.

Один из вопросов касался сроков ремонта спортивной площадки у пруда в деревне Калиновка, которая была установлена два года назад. В ближайшее время запланирован выезд на объект для проведения обследования территории.

«Выездные администрации остаются одной из самых востребованных форм работы с жителями. Мы обсуждаем насущные вопросы на местах, чтобы решения принимались оперативно и с учетом реальной ситуации. Все обращения, поступившие сегодня, взяты в работу профильными отделами», — отметил Владимир Иванов.

Все поступившие обращения были приняты в работу профильными отделами администрации Ленинского округа, на некоторые из них жители получили ответы прямо во время приема. Такие выездные мероприятия проводятся регулярно в разных районах округа.