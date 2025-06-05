Администрация Ленинского округа провела встречу с медиками в Мисайлове

Встреча в формате выездной администрации прошла в поликлинике № 4 в Мисайлово. На вопросы сотрудников медицинского учреждения ответили профильные специалисты.

Участниками стали заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин, заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина, главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов, руководители профильных служб администрации муниципалитета, депутаты, сотрудники МЧС, полиции и нотариата.

На встрече обсудили в том числе вопросы из сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, образования, транспортной доступности. Также медицинских работников волновало получение льгот.

К примеру, медики Ленинского округа могут рассчитывать на социальную ипотеку, компенсацию за съемное жилье и участие в программе «Земский доктор».