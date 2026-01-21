Администрация Ленинского округа отчиталась о зимнем содержании дорог

В округе продолжаются работы по зимнему содержанию региональных дорог. Власти отчитались о комплексе мер по уборке снега, противогололедной обработке и ремонту инфраструктуры.

«Зимнее содержание — это комплексная задача, где важно не только своевременно убирать снег, но и поддерживать в исправном состоянии всю дорожную инфраструктуру», — отметил начальник отдела дорожного хозяйства администрации округа Константин Демин.

Так, на Каширском шоссе в Видном и в поселке Горки восстановили отсутствующие дорожные знаки, а в Горках на Зеленом шоссе отремонтировали светофор. В поселке Мисайлово привели в порядок автобусные павильоны: очистили от несанкционированной рекламы остановочный комплекс на улице Первомайской, установили недостающую урну на Пролетарской улице, а также отремонтировали барьерное ограждение.

«Особое внимание уделяется обеспечению проезда общественного транспорта в новых жилых комплексах. Оперативный штаб круглосуточно отслеживает ситуацию в микрорайонах „Государев Дом“, „Суханово“, „Горки Парк“ и „Пригород Лесное“, где организуются работы по ликвидации последствий снегопадов», — добавил Константин Демин.

Также в округе напомнили, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в прошлом году на ключевых трассах — Каширском и Володарском шоссе — были усилены меры безопасности. На 30 участках смонтировали 30 километров тросовых ограждений для разделения встречных потоков, а на более чем 130 участках установили 30 километров металлических барьеров. Тросовые ограждения появились на 27-м и 28-м километрах Каширского шоссе, а также на Володарском шоссе на участке от поворота на улицу Василия Молокова до дома № 8.