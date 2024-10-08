Администрация Красногорска встретилась с жителями села Петрово-Дальнее

Встреча в формате выездной администрации прошла в селе Петрово-Дальнее. Жители задали вопросы представителям администрации Красногорска, депутатам и специалистам различных ведомств.

Площадкой для мероприятия стал Дом культуры «Луч». Большинство вопросов касалось ситуаций в садовых товариществах: проблем с дорожным покрытием, программы социальной газификации, освещения и вывоза мусора.

«Вопросы благоустройства, ЖКХ, как всегда, у нас остаются вопросами номер один. Также вопросы касаются помощи бойцам СВО. Все обращения обязательно берем в работу», — прокомментировала первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

Отметим, что встречи в формате выездной администрации стали традиционными в округе. На них жители получают возможность задать вопросы специалистам из разных областей. Часть из них решают на месте. Остальные берет под контроль глава округа.

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