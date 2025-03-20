Администрация Красногорска провела выездной прием жителей Павшинской поймы

Выездной прием администрации прошел в образовательном центре «Полет» в Павшинской пойме. Обращения принимали начальники управлений, руководители профильных структур и ведомств, муниципальные депутаты.

Глава Красногорска Дмитрий Волков отметил, что такой формат общения — наиболее эффективный метод взаимодействия с жителями муниципалитета. Он создан для того, чтобы оперативно решать насущные проблемы. Основный приоритет команды округа — обеспечить высокое качество жизни горожан.

«Обращалась к Петру Шейкину, директору АО „Водоканал“. Нужно заасфальтировать колодцы, отремонтировать их. Обещал помочь. Я обращаюсь уже второй год, и они помогают со всеми вопросами, с которыми мы обращаемся», — рассказала председатель ТСН «Красногорье „Делюкс“ Наталья Грицаева.

Жители обращались по поводу ремонтов дорог, урегулированию вопросов, связанных со счетами за коммунальные услуги, и предлагали благоустроить определенные территории.