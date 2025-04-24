Администрация Красногорска провела выездной прием в клубе «Активное долголетие»

Дмитрий Волков ответил на вопросы участников клуба «Активное долголетие» в сфере ЖКХ, спорта и безопасности дорожного движения. Глава округа поблагодарил жителей улицы Успенская за озвученные экологические инициативы.

«Те подсказки, грамотные советы и сигналы от неравнодушных красногорцев берем за основу при решении задач на территории», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Дмитрий Волков отметил экологические инициативы жителей улицы Успенская и и поблагодарил активную группу Военного городка Павшино за предложения. Отдельное внимание глава округа уделил поддержке красногорского бойца, который, находясь в отпуске, пришел на прием с семьей.

«Решая все эти задачи сообща, ставим в приоритет и дальнейшее развитие „Активного долголетия“. Наряду с центрами в Павшинской пойме и Нахабине, которые открыли в прошлом году, по просьбе жителей ведем работу в части перспективы появления клуба в Изумрудных холмах, где также есть большая востребованность и запрос», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.