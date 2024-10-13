Администрация Красногорска подарила супруге участника СВО стиральную машину

Супруге участника специальной военной операции Наталье Каплан вручили стиральную машину от главы городского округа Красногорск, а также цветы и игрушки. Наталья воспитывает двоих детей и ждет мужа домой после тяжелого ранения.

Предыдущая стиральная машина сломалась, поэтому на помощь Наталье пришла администрация округа. Она ждет супруга Станислава, который сейчас лечится в военном госпитале имени Вишневского. Его мобилизовали два года назад. Станислав командовал танковым экипажем, а в конце сентября получил тяжелое ранение и потерял правую руку. Станислав награжден медалью «За боевые заслуги» и постоянно держит связь с родными.

«Сейчас он чувствует себя хорошо. Все операции сделаны, восстанавливается. Домой приедет еще не скоро — надо пройти протезирование, обучаться, как им управлять. Еще четыре-пять месяцев он будет в больнице», — рассказала супруга.

Наталья и сыновья Женя и Саша ждут своего героя дома. Станислав хочет вернуться к работе после реабилитации. До мобилизации он обучал детей плаванию в спортивно-оздоровительном комплексе «Зоркий», а теперь планирует создать адаптивную секцию для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Начальник управления по физической культуре и спорту Алу Бочкаев пообещал Наталье, что окажет содействие в протезировании и реабилитации, а еще поможет устроить сыновей в спортивные секции. Они также хотят освоить плавание.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».