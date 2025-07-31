Администрация Котельников проверила кафе и магазин во 2-м Покровском проезде

В Котельниках прошел выездной профилактический рейд по выявлению нарушений прав потребителей в торговых объектах и местах общественного питания. Сотрудники администрации округа посетили две точки во 2-м Покровском проезде: кафе в доме № 6 и магазин продуктов «Минимаркет» во втором корпусе дома № 4.

В состав комиссии вошли представители отдела потребительского рынка, отдела по безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и решению задач гражданской обороны, отдела по взаимодействию с правоохранительными органами в сфере обеспечения правопорядка и безопасности администрации Котельников. Также во время осмотра кафе к ним присоединился один из местных жителей, который и обратился с жалобой.

Во время рейда проверяющие выявили следующие нарушения: продажа просроченных товаров, отсутствие ценников и маркировки на них, отсутствие контрольно-кассовой техники, документации по пожарной безопасности, информационных стендов для потребителей, медицинских книжек и трудовых договоров у персонала и прием оплаты путем денежных переводов. Также сотрудники объектов не предоставили сертификаты на реализуемую продукцию.

По итогам проверки комиссия составила акты осмотра территории, в которых указала все зафиксированные нарушения. В ближайшее время специалисты направят письма в Раменский Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Люберцы Главного управления МЧС России по Московской области, в Главное управление МЧС России по Московской области, в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 17 по Московской области и в Люберецкую городскую прокуратуру.