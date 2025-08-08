Администрация Котельников провела встречу с жителями

Очередное мероприятие в выездном формате состоялось в доме культуры «Белая дача». На волнующие горожан вопросы отвечали глава городского округа Михаил Соболев, сотрудники администрации и профильные специалисты.

Один из жителей обратился с вопросом о благоустройстве пруда у дома № 26 в микрорайоне Силикат. В рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» планируется очистить водную гладь пруда от мусора и тины, удалить излишнюю растительность — камыши, водоросли.

Жители также попросили усилить уборку Томилинского лесопарка от бытового мусора. Специалисты ежедневно убирают на территории отходы, которые складывают в особо прочные 240-литровые мешки, а затем вывозят и утилизируют. Подрядная организация также очищает лесопарк от валежника, аварийных и сухостойных деревьев.

На встрече также обсудили вопросы, касающиеся установки дорожных знаков, уборки территорий, выявления нарушений правил парковки, обустройства контейнерных площадок и передачи показаний индивидуальных приборов учета.