Администрация Котельников помогла семье разобраться в системе записи в детский сад

Молодая семья переехала из Клина в Котельники и столкнулась с трудностями при попытке записать свою новорожденную дочь в детский сад. Родители обратились на прямую линию с президентом, чтобы получить разъяснения по поводу системы очередности.

Администрация городского округа Котельники оперативно отреагировала на обращение. Родителям объяснили, что после подачи заявления через портал «Госуслуги» номер в очереди присваивается автоматически. Однако важно следить за движением очереди через сервис «Проверка заявления в детский сад» на региональном портале «Госуслуги Московской области». Это позволяет отслеживать текущее место ребенка в очереди и приблизительно предсказывать время получения направления.

Для подачи заявления понадобятся паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документы о регистрации. Наличие регистрации в Котельниках может существенно сократить очередь и повысить шансы на получение места в желаемом детском саду.

Семьям, нуждающимся в дополнительной консультации, рекомендуется обратиться в сектор дошкольного и дополнительного образования управления развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области по телефону: 8(498)742-02-43 или по e-mail: koteldetsad@mail.ru.