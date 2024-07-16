Администрация Коломны провела выездную встречу с жителями в Озерах

Фото: Телеканал «360»

Традиционная встреча в формате выездной администрации прошла в городе Озеры. На нее приехали заместители главы Коломенского округа и депутаты. Жители обратились к профильным специалистам с вопросами, касающимися состояния дорог, благоустройства и освещения улиц.

Это уже 14-я встреча в таком формате, прошедшая в городе Озеры. На вопросы жителей отвечают профильные заместители главы Коломенского округа, руководители управлений и отделов, а также депутаты. Выездные встречи с населением проходят по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Люди приходят, как на личный прием, глаза в глаза рассказывают о своей проблеме. И мне кажется, что именно такой формат наиболее эффективен. Заместитель главы находится здесь, на территории. Бывают моменты, когда он вместе с жителем выезжает на место и видит причину проблемы. И тогда эта проблема решается быстрее», — прокомментировала начальник территориального управления администрации Коломны Светлана Троицкая.

Большинство вопросов жителей касалось состояния дорог, благоустройства и освещения улиц.

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