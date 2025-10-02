Администрация Коломны провела встречу с жителями микрорайона Щурово

Очередная выездная встреча администрации городского округа Коломна прошла в микрорайоне Щурово. Во время мероприятия зарегистрировали более 40 обращений от участников, на каждое из которых подготовят подробный ответ.

Жители микрорайона Щурово активно посещают подобные встречи и заранее к ним готовятся.

«Формат выездных администраций позволяет увидеть ситуацию на месте и сообща с жителями оценить перемены, которые происходят в микрорайоне», — подчеркнул глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Местные жители с благодарностью отметили появление четырех новых детских площадок. Игровые комплексы установили в Дубовой роще, на улицах Советская, Щуровская и Красноармейская. Также в микрорайоне отремонтировали участки дорог по улицам 1-я Сосновая и Ольховая, построили несколько тротуаров и благоустроили дворы на улицах Красноармейской и Октябрьской.

«Мы завершили реконструкцию котельной на Юбилейной, теплосети по улице Цементников, отремонтировали несколько подъездов в многоэтажных домах, привели в надлежащее состояние кровлю, трубы и межпанельные швы», — рассказал руководитель муниципалитета.

На этом преображение микрорайона Щурово не закончится. На 2026 год уже наметили немалый объем работ, в том числе и благоустройство каскада щуровских прудов, о котором так давно просят местные жители.