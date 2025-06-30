Администрация Коломны провела встречу с сотрудниками больницы в Озерах

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Московской областной думы Игорь Исаев, а также профильные заместители и руководители служб встретились с работниками Коломенской больницы в Озерах. Собравшиеся обсудили тему благоустройства территорий в связи с приближающимся столетием города, а также вопросы жилищно-коммунального хозяйства и ремонта дорог.