Администрация Коломны провела встречу с сотрудниками больницы в Озерах

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Московской областной думы Игорь Исаев, а также профильные заместители и руководители служб встретились с работниками Коломенской больницы в Озерах. Собравшиеся обсудили тему благоустройства территорий в связи с приближающимся столетием города, а также вопросы жилищно-коммунального хозяйства и ремонта дорог.
На встрече собрались медицинские специалисты детской и взрослой поликлиник, женской консультации, стоматологической поликлиники, стационарных отделений.
«Мы продолжаем традицию выездных встреч с сотрудниками предприятий и организаций нашего округа. Очередную встречу провели с коллективом отделения Коломенской больницы в Озерах. Приняли в работу 23 вопроса», — рассказал Александр Гречищев.