Администрация Коломны начала сбор предложений по благоустройству набережной

Проект благоустройства набережной Дмитрия Донского победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в 2025 году. В голосовании приняли участие более трех тысяч человек. Свыше половины из них предпочли облагородить это пространство. Позади остались еще проекта: парк по улице Левшина набрал 312 голосов, Советская площадь — 651 и сквер по Пионерской улице — 319 голосов.

Следующий этап — взаимодействие с жителями. Они могут внести свои предложения и высказаться, что хотят видеть на благоустроенной набережной.

Идеи можно изложить онлайн по ссылке, заполнив форму, или принести в письменном виде в отдел архитектуры администрации Коломны по адресу: Советская площадь, дом № 1, кабинет № 315. Очная встреча пройдет 23 ноября в 13:00 в молодежном центре «Русь». Регистрация на встречу открыта по ссылке.

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