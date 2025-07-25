Администрация Истры проверила благоустройство поселка гидроузла имени Куйбышева

Разрушенные ступеньки, облупившейся фасад и безлюдная территория вокруг — уже более двух лет Дом культуры в поселке гидроузла имени Куйбышева не пользуется популярностью среди местных жителей. Администрация приняла решение обновить это место. Для жителей объект социально важен — во время выборов он всегда служил избирательным участком.

Недалеко от Дома культуры расположен сквер с фонтаном, который давно не функционирует. Его необходимо привести в порядок, а также благоустроить близлежащую территорию.

Помимо этого, около дома № 27 отсутствует пешеходный переход. Специалисты перенесут ограждения и организуют подход. К реализации приступят в ближайшее время.