Администрация Истры провела встречу с жителями в деревне Новораково

В мероприятии приняли участие заместители главы муниципального округа Истра, представители ресурсоснабжающих организаций и специалисты различных направлений администрации. А также более 40 жителей.

Одной из тем стало строительство отеля рядом с деревней, жителей волновало какие изменения произойдут и главное — какие улучшения будут. Пока определен только земельный участок под возведение отеля, но все детали в дальнейшем обсудят с жителями, чтобы новое здание вписывалось в экосистему деревни и не мешало людям.

Второй темой обсуждения стала установка современной детской площадки, третьей — развитие общественного транспорта и очистка пруда. Еще жителей волновало благоустройство мусорной площадки. Ее пообещали обновить и сделать удобный к ней подъезд. Жители попросили установить еще один контейнер для отходов, это обращение взяли на проработку.