Администрация Истры документально оформит заброшенные муниципальные объекты

Особое внимание уделят недвижимости, которая годы стояла в запустении. Сотрудники администрации округа уже составили план работ по этому вопросу на 2026 год.

Ситуацию глава муниципалитета Татьяна Витушева обсудила с заместителями и сотрудниками администрации на совещании.

В перечень объектов вошло здание ветеринарной клиники в Павловской Слободе, которое долгое время стояло в запустении. Для того, чтобы оформить его и подарить новую жизнь, необходимо провести юридическую работу, а именно внести изменения в итоговый план, в правила землепользования и застройки.

В список также попало здание вечерней школы в центре Дедовска, которое портит облик города, и нежилого помещения в деревне Обушково. На этом объекте нужно установить точные земельные границы и изменить ошибку в реестре вместе с собственником или через суд. Только после таких работ здание можно сдать в аренду.

В план внесли не только эти три объекта, но и еще несколько других. Такая работа помогает сделать город и населенные пункты более презентабельными.