Администрация и МВД проверят безопасность школ и детсадов в Чехове

Сотрудники администрации и МВД проверят безопасность школ и детсадов Чехова. Вопрос обсудили на заседании антитеррористической комиссии.

Антитеррористическую защищенность образовательных учреждений и дополнительные меры для обеспечения их безопасности обсудили на совещании глава городского округа Чехов Михаил Собакин и представители силовых структур.

Проверку 86 учебных учреждений проведут сотрудники управления образования, полиции, Росгвардии и управления безопасности администрации до 30 августа. Особое внимание уделят соблюдению требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности и санитарному состоянию.

Отметим, что во всех образовательных комплексах округа установлены современные системы контроля, видеонаблюдения и оповещения, тревожные кнопки и автоматические системы пожаротушения.

«В этом году ряд учреждений был дополнительно дооснащен. В конце августа и начале сентября в образовательных организациях будут проведены всероссийские учения, целью которых станет отработка практических навыков сотрудников и учащихся в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — добавил глава муниципалитета Михаил Собакин.

Кроме того, в День знаний за безопасностью детей в округе будут следить более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».