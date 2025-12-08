Администрация Химок встретится с жителями микрорайона Левобережный 10 декабря

В микрорайоне Левобережный в Химках 10 декабря состоится выездной прием администрации с участием представителей управлений и городских служб. Жители смогут лично обсудить волнующие вопросы и внести предложения по развитию округа.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Зеленая, 22 в школе «Перспектива», корпус № 1. Химчане смогут получить консультации по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства дорог, дворовых территорий, социальной политики и здравоохранения.

«Встречи в таком формате всегда вызывают большой интерес у горожан — это отличная возможность обсудить волнующие вопросы напрямую с представителями власти и сразу получить ответы. Для меня, как для депутата, важно иметь возможность лично пообщаться с жителями, услышать их мнения, проблемы и предложения», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Каждый житель может оставить отзыв или направить заявку онлайн на проведение ремонтных работ.