Администрация Химок встретилась с жителями в микрорайоне Сходня-Фирсановка

В микрорайоне Сходня-Фирсановка городского округа Химки представители администрации округа встретились с местными жителями. В рамках мероприятия у горожан приняли 149 обращений.

Встреча прошла с участием специалистов городских служб и профильных управлений. Чаще всего на мероприятии присутствующие задавали вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

Такой формат выездных встреч позволяет жителям предлагать идеи по улучшению города, а также задавать вопросы напрямую сотрудникам администрации и профильных служб.

«Я думаю, что формат выездных администраций — это замечательная идея. Не надо куда-то ехать, занимать очередь, любой человек может озвучить свой вопрос или внести какое-то предложение», — поделилась жительница улицы Мичурина Елена Кравченко.

Она также добавила, что на минувшем мероприятии обратилась в управление по жилищному хозяйству с предложением внести контейнерную площадку в план модернизации на следующий год.

Отметим, следующую выездную встречу проведут 28 ноября с 18:00 до 20:00 в школе № 30 по адресу: микрорайон Клязьма-Старбеево, квартал Свистуха, дом № 2Б. Для того, чтобы оформить обращение, необходимо взять с собой паспорт.

С начала года в разных микрорайонах Химок организовали уже 49 выездных администраций. Свыше 2000 обращений от жителей муниципалитета приняли в работу.

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