Администрация Химок провела выездной прием жителей микрорайона Левобережный

Представители администрации вместе с главой города Еленой Земляковой встретились с местными жителями в Левобережном районе, где специалисты профильных служб рассмотрели 51 обращение от химчан. Наиболее часто затрагиваемые темы касались благоустройства, социального обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Наталья Фадеева обратилась с просьбой организовать парковочные места для инвалидов во дворе дома № 18 на улице Совхозной. Обращение взяли под контроль: специальные знаки уже установлены, теперь планируется нанести дорожную разметку.

«Мы пришли с вопросом о благоустройстве детских площадок в сквере „Дубовая роща“ во дворе дома № 18 на Совхозной. Обратились также по поводу организации парковочных мест для инвалидов. Удобный формат таких встреч, можно сразу решить все свои вопросы», — поделилась жительница Химок Наталья Фадеева.

Каждый желающий может внести предложения по улучшению городской инфраструктуры и подать заявки на проведение ремонтных работ.

«Формат выездной администрации — один из самых востребованных и эффективных. Мы с коллегами-депутатами регулярно принимаем участие в таких встречах. Для нас это возможность получить прямую связь с жителями и, что самое главное, решить многие вопросы здесь и сейчас. Такой прямой диалог делает нашу совместную работу по-настоящему продуктивной», — сообщила муниципальный депутат Ирина Спирина.

С начала года в разных микрорайонах Химок прошло уже 38 выездных администраций.