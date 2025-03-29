Администрация Химок провела выездной прием сотрудников компании «Фармзащита»

Выездной прием сотрудников научно-производственного центра «Фармзащита» прошел в Старых Химках. На встрече обсудили вопросы в сферах ЖКХ, благоустройства, общественного транспорта и социальной поддержки.
Благодаря выездным приемам жители Химок могут решить насущные проблемы, не покидая рабочего места. На встречах они не только обозначают недочеты, но и предлагают идеи по улучшению городской инфраструктуры и подают заявки на проведение ремонтов.
«График плотный. Мы сегодня выделили время в обеденный перерыв, поэтому задать вопросы и получить ответы пришло много сотрудников. Это очень удобный формат, так как не надо никуда записываться, есть возможность пообщаться с разными специалистами в одном месте», — рассказал первый заместитель директора научно-производственного центра Олег Кубата.
Каждый желающий может предложить идеи по благоустройству или подать заявки на проведение ремонтов онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.
Отметим, ближайшая встреча со специалистами администрации пройдет 2 апреля в Новых Химках в лицее № 12 на улице Лавочкина, 12. Мероприятие запланировано с 18:00 до 20:00.
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