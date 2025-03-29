Администрация Химок провела выездной прием сотрудников компании «Фармзащита»

Благодаря выездным приемам жители Химок могут решить насущные проблемы, не покидая рабочего места. На встречах они не только обозначают недочеты, но и предлагают идеи по улучшению городской инфраструктуры и подают заявки на проведение ремонтов.

«График плотный. Мы сегодня выделили время в обеденный перерыв, поэтому задать вопросы и получить ответы пришло много сотрудников. Это очень удобный формат, так как не надо никуда записываться, есть возможность пообщаться с разными специалистами в одном месте», — рассказал первый заместитель директора научно-производственного центра Олег Кубата.