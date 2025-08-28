Администрация Химок провела выездной прием для сотрудников компании «ХимРар»

В Химках прошла выездная администрация для сотрудников фармацевтической компании «ХимРар». Такой формат встречи позволил работникам пообщаться с профильными специалистами, не отпрашиваясь с предприятия и не тратя время на дорогу.

Представители городских служб и профильных управлений ответили на вопросы сотрудников предприятия, зарегистрировали каждое обращение и взяли их исполнение под контроль.

Чаще всего жителей волновали вопросы ЖКХ, социальной поддержки и образования.

Одна из участниц, Елизавета Лунева, задала сразу несколько вопросов: о продленке для первоклассников и благоустройстве территории у пожарного проезда на улице Зеленой. Представители городских служб пообещали, что после завершения работ на трубопроводе дорогу отремонтируют и благоустроят прилегающую территорию.

Такие встречи проводят в разных микрорайонах города каждую неделю. С начала года в Химках уже прошло 32 выездные администрации.

Фармацевтическая компания «ХимРар» — один из ведущих разработчиков и производителей инновационных лекарств в России. Более 30 лет она занимается научно-исследовательской деятельностью и сотрудничает с международными биотехнологическими и фармацевтическими компаниями.