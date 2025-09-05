Администрация Химок провела встречу с жителями

В микрорайоне Новые Химки состоялась очередная выездная администрация с участием главы городского округа Елены Земляковой. С начала года в разных микрорайонах Химок провели уже 33 таких мероприятия.

Встреча с жителями прошла в формате открытого диалога: представители администрации рассмотрели 58 обращений, большая часть которых касалась сфер благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки и транспорта.

Одним из конкретных результатов стало решение по обращению жительницы Виктории Максимча, предложившей установить площадку для выгула собак на улице Машинцева, 9. Вопрос взят на контроль — в ближайшее время специалисты обследуют территорию и разработают возможные варианты размещения объекта.

«Я пришла с просьбой о строительстве площадки для выгула собак. Нас услышали, в наш район приедет руководитель из администрации, который отвечает за это направление. Надеюсь, что в следующем году у нас появится площадка», — поделилась жительница Химок Виктория Максимча.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.