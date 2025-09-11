Администрация Химок провела встречу с жителями в микрорайоне Подрезково

Профильные специалисты приняли и зафиксировали 40 обращений, большинство из которых касались сфер ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки. Помимо этого, жители Химок смогли предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры и оставить отзыв в онлайн-формате.

Людмила Харченко — старшая по дому. Это человек, от которого зависят состояние многоквартирного дома и комфорт жизни в нем для каждого жильца.

«Я обратилась с вопросом капитального ремонта кровли. Каждому человеку хочется жить в своем доме в комфортных условиях», — поделилась местная жительница Людмила Харченко.

Она регулярно участвует в таких встречах. Ранее женщина уже обращалась по вопросу установки нового насоса в доме — после этого заявку взяли на контроль и провели все необходимые работы.

Выездные приемные проходят в разных микрорайонах Химок еженедельно. С начала года прошли уже 34 такие встречи.