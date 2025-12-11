Администрация Химок провела встречу с жителями в микрорайоне Левобережный

Формат выездных администраций давно известен жителям Химок. Это быстрый и комфортный способ получить обратную связь от нескольких специалистов.

«У нас во дворе жители просят установить дополнительную урну у детской площадки. Обращение зафиксировали, предложили несколько вариантов, где возможно установить контейнер. Формат действительно удобен: не надо отпрашиваться с работы, искать парковку или тратить время на дорогу. Все происходит в шаговой доступности от дома», — отметила жительница Химок Анна Гусева.

С начала года в Химках провели уже 45 выездных встреч администрации. Они проходят каждую неделю в разных районах городского округа.

«Как депутат, я постоянно общаюсь с жителями в домовых чатах. Я вижу, как люди ждут этих встреч, спрашивают, когда выездная администрация приедет в их микрорайон. И я прекрасно понимаю, почему. Это уникальная возможность за один вечер, в одном месте, задать свои наболевшие вопросы напрямую руководителям всех профильных управлений и сразу получить ответ. Без долгих ожиданий и хождений по кабинетам», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

На выездных администрациях каждый имеет возможность поделиться своими предложениями по развитию городской инфраструктуры, подать заявки на ремонтные работы или оставить отзыв.