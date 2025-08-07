Администрация Химок провела встречу с жителями в Луневском поселении

Жители Химок встретились с представителями администрации округа и профильных ведомств в Луневском поселении. Ответы на актуальные вопросы получили 47 заявителей.

Самыми животрепещущими оказались темы, касающиеся сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки.

«Я обратилась с вопросом по ремонту нашей проселочной дороги. Мне пообещали, что в скором времени на место выйдут специалисты, осмотрят дорогу и приведут ее в надлежащий вид. Надеемся, что этот вопрос решат, и по дороге смогут комфортно передвигаться люди и машины», — рассказала жительница села Чашниково Марина Фортунатова.

Помимо обращений, каждый может предложить представителям администрации свои идеи по развитию городской инфраструктуры.

«Жительница деревни Пикино обратилась к нам с несколькими вопросами. Например, ямочный ремонт на месте демонтированной контейнерной площадки у дома № 18а на Запрудной улице планируют провести до 16 августа. Вопрос на контроле у специалистов МБУ „Объединенное городское хозяйство“. Кроме того, в этом году в Луневской школе начнется капитальный ремонт в рамках программы Московской области „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“», — отметила глава городского округа Елена Землякова.

Она также добавила, что сотрудники администрации округа вместе с депутатами Совета депутатов будут контролировать все этапы работ.

Отметим, что всего с начала года в микрорайонах Химок провели уже 29 подобных встреч, в работу приняли более 1400 обращений.