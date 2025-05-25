Администрация Химок провела встречу с жителями сельского поселения Луневское

В сельском поселении Луневское городского округа Химки прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. К специалистам профильных служб и управлений обратились 63 человека.

Жителей сельского поселения Луневское волновали вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, темы доступности общественного транспорта и социальной поддержки. Такие встречи помогают оперативно решить возникающие проблемы.

«Сегодня я обратилась к специалистам по вопросу ремонта детской площадки во дворе нашего дома. Меня внимательно выслушали и зафиксировали просьбу. Буду ждать обратной связи в указанные сроки. Такой формат общения с администрацией я нахожу очень удобным», — поделилась жительница Химок Елизавета Чернова.

Участники подобных встреч могут также предлагать идеи по улучшению инфраструктуры округа, оформлять заявки на проведение ремонта. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Отметим, что с начала 2025 года в городском округе Химки провели 18 выездных администраций, от жителей приняли свыше 900 обращений.