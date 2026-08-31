Администрация Химок провела встречу с жителями по вопросам ЖКХ

В Новых Химках прошла встреча в формате выездной администрации, на которой жители смогли напрямую задать вопросы специалистам. Профильные службы приняли более 60 обращений.

В мероприятии участвовали профильные специалисты, представители администрации и депутатского корпуса. Химчане поднимали вопросы по разным направлениям: от ЖКХ и благоустройства до социального обеспечения и здравоохранения. Горожане также делились идеями, как сделать город комфортнее. По каждому обращению специалисты дали подробные разъяснения.

«Такие встречи помогают быстрее понимать, что действительно беспокоит людей. Жители рассказывают о своих трудностях напрямую, и мы сразу рассматриваем ситуацию на месте», — подчеркнул депутат Совета депутатов Артур Каримов.

Формат выездной администрации позволяет жителям за один вечер получить консультацию сразу у нескольких профильных специалистов. Такие встречи в Химках проходят регулярно. Любой житель вправе прийти с проблемой, задать вопрос напрямую главе округа, его заместителям или руководителям подразделений и оперативно получить обратную связь.