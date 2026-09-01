Администрация Химок провела встречу с жителями по развитию социнфраструктуры

В Химках прошла встреча представителей администрации с жителями, на которой обсудили развитие социальной инфраструктуры округа. В центре внимания — повышение доступности услуг, формирование комфортной среды и строительство соцобъектов.

Особое внимание уделили перспективам строительства социального объекта в квартале Свистуха: специалисты рассматривают разные варианты и механизмы реализации проекта. Представители администрации рассказали о текущем положении дел, жители смогли задать вопросы и получить развернутые ответы.

Отдельной темой стала сфера образования. В этом году в округе ввели в эксплуатацию четыре образовательных объекта: корпус гимназии № 23, воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске, Луневскую школу и школу в микрорайоне Подрезково. Эти проекты укрепляют образовательную базу округа и делают городскую среду более удобной для семей с детьми.