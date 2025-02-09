Администрация Химок провела встречу с жителями микрорайона Сходня

Временно исполняющий полномочия главы Химок Елена Землякова выехала с коллегами в микрорайон Сходня. Она осмотрела улицы, на которые жильцы обращали внимание в соцсетях, а также пообщалась с жителями.

Сначала комиссия побывала на Горной и Первомайской улицах. Специалисты осмотрели качество дорожных покрытий.

«Посмотрела состояние дороги на улице Горная. Внесли в план ремонта на этот год. Также вместе со специалистами „ТСК Мосэнерго“ формируем план работ, которые необходимо провести в котельных и на теплосетях», — отметила Елена Землякова.

Затем состоялась встреча в формате выездной администрации. На нее пришли 80 человек. На их вопросы ответили профильные специалисты, а также представители дорожной, коммунальной служб, управляющих компаний и «Мособлгаза».

Следующая такая встреча состоится в Старых Химках. Она пройдет 12 февраля с 18:00 до 20:00.